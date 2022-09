Kritiek op Oostvaarderskliniek vanuit Tweede Kamer: ’Incidenten vormen een patroon’

Door Valentijn Bartels en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

De Oostvaarderskliniek in Almere. Ⓒ ANP / Hans Tak

Den Haag - Vanuit de Tweede Kamer klinkt felle kritiek nu het voor de zoveelste keer foute boel is in de Oostvaarderskliniek. Sommige partijen eisen zelfs dat de kliniek wordt gesloten of onder curatele geplaatst. „De incidenten vormen inmiddels een patroon van het door de vingers zien van ernstige feiten”, zegt JA21-leider Eerdmans.