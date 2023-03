Premium Het beste van De Telegraaf

Vader nam dochter mee op doldrieste rit naar Turkije Angst voor vrijkomen ontvoerder Melisa (11): ’Koffers zijn al gepakt’

Door Robert Vinkenborg Kopieer naar clipboard

Aankomst op Schiphol van het ontvoerde meisje Melisa en haar moeder Jorica Verhoef. Ⓒ Michel van Bergen

Utrecht - Jorica Verhoef, de moeder van de in november ontvoerde 11-jarige Melisa uit Soest, is doodsbang dat de verdachte op korte termijn vrijkomt: „Onze koffers staan al klaar om onder te duiken.” Dinsdag is de eerste inleidende zitting tegen de vader van Melisa, die in november probeerde zijn dochter mee te nemen naar zijn geboorteland Turkije. De gescheiden ouders van het meisje leven al jaren in onmin met elkaar.