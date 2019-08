Huis met mysterieus gangenstelsel verkocht

Politie, brandweer en experts deden onderzoek naar het huis met het gangenstelsel, maar het raadsel werd nooit opgelost. Ⓒ foto Menno Bausch

Utrecht - Het huis in de Utrechtse wijk Lombok met het mysterieuze gangenstelsel van maar liefst achttien meter lang is verkocht. Dat zegt de verkopende makelaar, die echter niets weet van de geheime gangen; ook is onduidelijk of de kopers ervan wisten.