Extreme hitte wordt normaler: ’Zorg voor meer schaduw en bomen’

Een zomerse dag op het strand van Egmond aan Zee. Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

Amsterdam - En weer was de zomer warm. Te warm eigenlijk. Maar we moeten eraan wennen. Extreme hittegolven zoals in augustus zullen steeds vaker voorkomen, is de verwachting. We moeten ons dus wapenen tegen de hitte. „Bomen moeten we zo ongeveer heilig verklaren.”