Noord-Korea zegt evenement met Zuid-Korea af

Noord-Korea zou boos zijn over vooringenomen berichtgeving in de media over de deelname van het land aan de Olympische Winterspelen. Het afgezegde evenement stond gepland op 4 februari op de berg Kumgang, die nog geen 20 kilometer van de Zuid-Koreaanse grens ligt.

Het was onderdeel van een reeks culturele activiteiten die het westerse Zuid-Korea en het stalinistisch geregeerde Noord-Korea samen organiseren in de aanloop naar de spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, circa 100 kilometer van de berg Kumgang. De spelen in Zuid-Korea beginnen 9 februari en duren ruim twee weken.