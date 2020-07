Drie aanhoudingen na wilde achtervolging naar België

Daarop volgde een lange achtervolging met hoge snelheden totdat het voertuig crashte in Ravels. De drie inzittenden renden vervolgens weg, maar werden even later met behulp van een Belgische en Nederlandse politiehelikopter gevonden. Ze zijn aangehouden en hun identiteit wordt nog onderzocht.

De melding over de gemaskerde personen kwam rond 20.45 uur binnen bij de politie. Ondanks het gebruik van pepperspray door de politie, konden de verdachten ontkomen. De achtergebleven man die niet in de vluchtauto meeging, wist te ontkomen. Volgens de politie zou hij zijn weggerend in de richting van winkelcentrum Heyhoef en wisselde hij tijdens de vlucht van kleding. Hij kocht bij een supermarkt een andere outfit en ging er vervolgens vandoor in een felrood shirt. De achtergebleven kleding - hij droeg aanvankelijk een donkere broek met zwarte sportschoenen, een grijs vest met een petje - is in de omgeving aangetroffen en in beslag genomen.

Het is niet duidelijk wat de verdachten van plan waren bij de woning in Tilburg.