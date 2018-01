’Klachten over vlieglawaai Schiphol fors toegenomen’

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het aantal klachten en klagers over vlieglawaai rondom Schiphol is vorig jaar met 42 procent toegenomen tot bijna 8300. Het aantal klachten over hinder in een bepaalde periode groeide 50 procent. Dat blijkt uit jaarcijfers van klachtendienst Bezoekbas, zo meldt Het Parool. De gestage daling van het aantal melders en klachten is daarmee ten einde.