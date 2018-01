AH-filiaal dicht wegens muizenoverlast

Ⓒ Hollandse Hoogte / Buiten-Beeld

AMSTERDAM - Een filiaal van Albert Heijn op het Osdorpplein in Amsterdam is voorlopig dicht vanwege muizenoverlast. Door het ongedierte komt de voedselveiligheid in het geding, waarop volgens een woordvoerder is besloten de supermarkt tijdelijk te sluiten.