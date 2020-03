Brexitonderhandelaar Barnier besmet

Barnier schreef: „Het gaat goed met me en ik heb goede moed. Ik volg alle instructies en mijn team doet dat ook. Aan hen die eveens zijn besmet en alle anderen die momenteel in isolatie zitten: we zullen hier samen doorheen komen.”

Groot-Brittannië wil Brexit vooralsnog doorzetten, ondanks de coronacrisis. Of de besmetting van Barnier invloed zal hebben op het uittredingsproces, is nog onduidelijk.