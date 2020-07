VS pakken hoge Chinezen aan om Oeigoeren

Pompeo verwees naar de gedwongen arbeid en willekeurige opsluiting van grote groepen Oeigoeren, een islamitische minderheid. China voert aan dat het de Oeigoeren aanpakt om moslim-extremisme de kop in te drukken.

Onder de functionarissen die nu worden gestraft is Chen Quanguo, hoogste man van de Chinese communistische partij in Xinjiang. Hij geldt als de architect van de harde aanpak van minderheden.

China reageerde al verontwaardigd toen president Trump half juni wetgeving ondertekende die sancties mogelijk maakt tegen Chinese functionarissen vanwege de grootschalige detentie van Oeigoeren. De Chinese premier Li Keqiang zinspeelde toen al op tegenmaatregelen.

Donderdag waarschuwde de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi nog dat de VS de spanningen tussen de beide landen niet verder moeten laten oplopen. De VS zijn kritisch over de omstreden veiligheidswet voor Hongkong en de in hun ogen gebrekkige aanpak van het nieuwe coronavirus, dat in China uitbrak.