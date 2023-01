Waarschuwing voor drukke ochtendspits Code geel in bijna het hele land vanwege gladheid: 1 tot 3 centimeter sneeuw

DE BILT - Donderdagochtend is er landinwaarts kans op plaatselijke gladheid door hagel- en sneeuwbuien en ook door bevriezing van natte wegen, waarschuwt het KNMI. In Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan plaatselijk 1-3 cm sneeuw vallen. De gladheid verdwijnt in de tweede helft van de ochtend.