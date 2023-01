Code geel vanwege gladheid: 1 tot 3 centimeter sneeuw, ochtendspits vroeg op gang

Volgens de ANWB rijdt het verkeer op veel plaatsen in Noord-Brabant en het noorden van Limburg langzaam door de sneeuw.

Voor vrijwel het hele land is code geel afgegeven. Alleen op de Waddeneilanden geldt geen code geel. Rijkswaterstaat strooide afgelopen nacht 1,5 miljoen kilo zout op de belangrijkste Nederlandse wegen. Met name in het oosten en zuidoosten ligt de wegdektemperatuur rond het vriespunt. De gladheid verdwijnt in de tweede helft van de ochtend.

Komende avond is er in het hele land opnieuw kans op gladheid door winterse buien en/of bevriezing van natte wegen.

Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukkere ochtendspits donderdagochtend. Dat komt niet alleen door de winterse omstandigheden, maar ook door een staking van het streekvervoer. De dienst probeert de gladheid zoveel mogelijk te voorkomen door op tijd te strooien.