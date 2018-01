Wilders op bezoek bij ’held’ Orbán

„Hij verzet zich tegen de EU-bemoeienis en zegt dat Hongarije geen islamitisch maar op christelijke waarden gedreven land is en dat dat zo moet blijven”, verklaart Wilders. „Die houding en politiek voor het behoud van de eigen cultuur verdient alle steun en is een voorbeeld voor alle Europese leiders.”

De PVV-voorman is sinds vrijdag in Hongarije om de vertaling van zijn boek Marked for Death te promoten. Bij zijn lezingen trok hij naar eigen zeggen ’overal volle zalen, staande ovaties en lange rijen voor signeersessies’. „De eerste oplage van het boek is dan ook meteen uitverkocht.”

Orbán kreeg van Wilders een exemplaar van zijn boek. „Geweldig dat ik hem kon ontmoeten”, zegt Wilders. Anderhalf jaar geleden troffen de twee elkaar ook al. Ze voeren volgens de Limburger dezelfde strijd: vóór het behoud van eigen cultuur en tegen islamisering. Tijdens een lunch complimenteerde Wilders de Hongaar. „Ik heb gezegd dat miljoenen mensen in de de EU het ermee eens zijn.”