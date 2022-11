LIVE | ’Raket die Pools dorp trof, kwam mogelijk uit Oekraïne’

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat een raket van Russische makelij op het Poolse dorp was gevallen, maar de Poolse president Duda zei later dat er geen sluitend bewijs is wie de raket heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat het onwaarschijnlijk is dat de raket vanuit Rusland is afgeschoten. Mogelijk kwam de raket uit Oekraïne.

