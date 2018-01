Wildplassende automobilist te dronken voor blaastest

De agenten troffen de dronken man na een melding aan bij een bushalte, waar hij op dat moment aan het wildplassen was.

Hierop stapte de man weer in de auto, waarna hij een stopteken kreeg. „Op het moment dat wij de man aanspraken, rolde het voertuig van de man enkele meters naar voren. Hij was even vergeten waar zijn handrem zat, maar ook waar de rem van zijn drankgebruik zat”, schrijft de politie Zaanstreek op Facebook.

Dubbele tong

Volgens de agenten rook de man nogal naar alcohol, en was hij ’onvast ter been’. „Daarbij had hij bloeddoorlopen ogen en sprak hij met een dubbele tong.” Het blazen lukte niet; de man blies tot drie keer toe één seconde. De politie wilde hem aanhouden voor rijden onder invloed, maar echt makkelijk ging dat niet.

Kopstoot

„Op het politiebureau aangekomen, deed de man nog steeds niet wat wij zeiden. Hij probeerde zelfs een collega een kopstoot te geven. Hierop is hij met gepast geweld naar de grond gewerkt.”

Zijn rijbewijs is ingevorderd, ook zal hij zich moeten verantwoorden bij het OM. Voor het wildplassen heeft de veertiger uit Wormerveer een boete gekregen.