Onderzoek juristen naar misbruik door rabbijn

De rabbijn zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag in de tijd dat hij jeugdleider was bij jongerenkampen in de Verenigde Staten. Twee Amerikaanse mannen hebben de kwestie begin deze maand in de openbaarheid gebracht. Het wangedrag zou hebben plaatsgehad voor 2009, toen L. rabbijn in Nijmegen werkte.

Bekijk ook: Opperrabbijn wankelt

Het NIK en de Nederlands Israëlitische Gemeente Nijmegen hebben de klachten nader bekeken. Zij concludeerden dat onafhankelijk onderzoek nodig is. Het onderzoek moet dit voorjaar klaar zijn, aldus het NIK.

De bekende opperrabbijn Binyomin Jacobs wankelt vanwege het wegpoetsen van het kindermisbruik. Een Amerikaanse officier van justitie beschuldigde hem eerder dit jaar zelfs van leugens. Binnen de joodse koepelorganisatie zijn ze helemaal klaar met hét gezicht van Joods Nederland. Er wordt geroepen om zijn terugtreden.

Jacobs zou in drie zedenzaken hebben geprobeerd om de gebeurtenissen onder het tapijt te vegen of om het feitenonderzoek in zijn voordeel te sturen, bleek uit onderzoek van De Telegraaf.