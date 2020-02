Doden na kapseizen vluchtelingenboot Bangladesh, 130 mensen vermist

In Bangladesh leven meer dan 700.000 Rohingya die zijn gevlucht voor etnisch geweld tegen hen in Myanmar. Veel van hen willen uit de vluchtelingenkampen in Bangladesh vertrekken en hun toevlucht zoeken in Maleisië, omdat daar overwegend veel moslims wonen. In Myanmar en Bangladesh zijn de islamitische Rohingya in de minderheid.

Bangladesh heeft vorig jaar al vijfhonderd mensen opgepakt die via smokkelboten richting Maleisië wilden. De afgelopen jaren zijn honderden mensen omgekomen die probeerden de Golf van Bengalen over te steken.

Volgens de kustwacht waren twee vissersboten onderweg met vluchtelingen. De andere boot is nog niet gevonden en kan nog onderweg zijn.

