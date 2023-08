Twee mensen uit water gehaald bij De Koog, één van slachtoffers met traumahelikopter naar ziekenhuis

Meerdere politie-eenheden, een ambulance, de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM), de reddingsbrigade en een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse. De helikopter landde op het drukke strand, waarvoor een deel van het strand moest worden ontruimd.

De hulpdiensten zijn lange tijd bezig geweest met één van de slachtoffers, die langs de waterkant werd behandeld. Het slachtoffer is daarna met de helikopter naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. Hoe het andere slachtoffer eraan toe is, is nog onbekend.

De wieken van de helikopter zorgde ervoor dat windschermen en strandtentjes omver werden geblazen.

