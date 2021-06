’Kaag-coalitie’ op instorten: hakken in het zand om links blok

Fractieleiders Wopke Hoekstra (CDA) en Sigrid Kaag (D66) na afloop van een gesprek met informateur Mariette Hamer. Ⓒ ANP

De ’Kaag-coalitie’ van vijf partijen (VVD, D66, CDA, PvdA en GL) komt steeds verder onder vuur te liggen. CDA-leider Wopke Hoekstra zet de hakken in het zand: hij vindt de verschillen tussen de christendemocraten en iedere linkse partij ’te groot’ en ziet een links blok in het kabinet niet zitten. Hij vindt VVD-leider Mark Rutte aan zijn zijde. Het eerste aftasten wie met wie wil, schiet daarmee niet op. In Den Haag wordt er al rekening mee gehouden dat informateur Mariëtte Hamer haar werk niet voor de deadline van komende zondag kan afronden.