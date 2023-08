Gemeenten beginnen zoektocht naar stemmentellers verkiezingen

De gemeenten Boxtel (Noord-Brabant) en Borne (Overijssel) vragen verenigingen om te helpen. In Boxtel krijgen clubs die stemmentellers regelen daar 65 euro per teller voor. In Borne is de beloning 30 euro per teller.

Ook de gemeenten Haarlem (Noord-Holland), Oldambt (Groningen), Eindhoven, Waalwijk, Rucphen, Maashorst (Noord-Brabant), Midden-Delfland (Zuid-Holland) en Harlingen (Friesland) hebben hun inwoners gevraagd om stemmenteller te worden. Zij krijgen een vergoeding. De hoogte verschilt per gemeente.