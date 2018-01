Chinook landt in weiland

Ⓒ Maickel keijzers/ Hendriks Multimedia

LITH - Een Chinook-helikopter van vliegbasis Gilze-Rijen heeft maandagmiddag een voorzorgslanding gemaakt in een weiland in de buurt van Lith (Noord-Brabant). Volgens het Defensie Helikopter Commando is er niemand gewond geraakt en is er geen schade.