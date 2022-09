Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse | Oppositiepartijen weten geen front te vormen Kabinet lijkt wat tijd te hebben gekocht

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

In 2009 luidde toenmalig VVD-fractieleider Mark Rutte het begin van het einde van het tijdperk-Balkenende in. Midden in de toenmalige economische crisis meende de liberaal dat het in het zadel houden van het vechtkabinet van de CDA-premier schadelijker voor Nederland was dan het weg te sturen.