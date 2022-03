Onderzoekswensen moordzaak Peter R. de Vries afgewezen

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten. Advocaat Ronald van der Horst beklaagde zich tijdens een inleidende zitting op 3 maart over het „schimmenspel” in het procesdossier waarin alle namen van ooggetuigen en deskundigen, politiemensen, officieren van justitie en de onderzoeksrechter zijn geanonimiseerd.

Voor de verdediging is het daarom onmogelijk om zich een oordeel te kunnen vormen over hun betrouwbaarheid of deskundigheid, aldus de advocaat. „Het dossier zou van kaft tot kaft kunnen zijn geschreven door één persoon. We weten het gewoon niet, want iedereen is anoniem.” Volgens Van der Horst komt hierdoor het recht op een eerlijk proces voor Delano G. in gevaar.

Het Openbaar Ministerie besloot tot het anonimiseren van alle namen „uit veiligheidsoverwegingen.” Om diezelfde reden staan er tijdens iedere zitting twee andere ’togavullers’ in de zaal dan de officieren die de zaak behandelen.

De rechtbank vindt net als de verdediging dat het van belang is dat herleidbaar is of deskundigen en politiemensen die in het dossier voorkomen, de functie hebben die wordt genoemd. Maar het openbaren van hun namen is daarvoor niet nodig, aldus de rechtbank. Er kan worden volstaan met een verklaring van leidinggevenden van die personen. Ook het verzoek van de verdediging om alle getuigen zelf te mogen horen wordt door de rechtbank afgewezen wegens „onvoldoende grond.”