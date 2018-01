Bewoonster ingestorte huis stelt Venlo aansprakelijk

De scheuren zouden zijn ontstaan door werkzaamheden in opdracht van de gemeente. De gemeente wist dat, maar deed er niks aan, aldus Menting.

In 2009 werd de straat opengebroken in opdracht van de gemeente. Tevens werd een aantal panden gesloopt. Dat leidde tot de scheuren, zegt Menting, en later ook tot schimmelvorming. De woning van de vrouw stortte in toen een aannemer vorige week begon met graafwerkzaamheden naast het huis.

De advocaat stelt de gemeente aansprakelijk voor de schade aan het huis vóór de instorting.

De gemeente wacht nader onderzoek af en wil nog niet reageren.

