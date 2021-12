Premium Het beste van De Telegraaf

Boosterversnelling: ’Voor half maart prik voor iedereen die dat wil’

GGD GHOR-directeur Jaap Eikelboom: „Zo’n snelle opschaling hebben we zelfs tijdens de massale basiscampagne nooit gehad.” Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - De 25 GGD’en schalen deze week de boosterprikoperatie snel op. Een stap die volgens deskundigen hard nodig is, aangezien ons land bijna onderaan de Europese ranglijst bungelt. Had de versnelling niet eerder kunnen plaatsvinden? Jaap Eikelboom, programmadirecteur Covid-19 van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland, reageert in een exclusief gesprek met De Telegraaf.