Napoli-legende Ruud Krol gaat uit zijn dak na veroveren landstitel: ’Dit ontroert me wel’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

Ruud Krol juicht voor de 1-1. Ⓒ rene oudshoorn

VOORBURG - Stel je een typisch Nederlands winkelcentrum voor. Winkels onderaan flats, in het midden een parkeerplaats. Hollandse degelijkheid, maar in Voorburg overgoten met pittige Napolitaanse saus. In een Italiaans café schreeuwen zo’n dertig tifosi hun club Napoli naar de landstitel. In hun midden Ruud Krol, de verdediger van weleer die nog steeds dezelfde sterrenstatus heeft als veertig jaar geleden.