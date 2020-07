Les uit mislukking in Bosnië: laat groot land de leiding nemen

Een van de Nederlandse wachtposten rondom Srebrenica die zwaar onder druk lagen. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Altijd voorbereid zijn op vechten. Het is dé les van ’Srebrenica’. Sinds de uitzending van Dutchbat-militairen op die onuitvoerbare opdracht om de moslimenclave te beschermen, is de politieke besluitvorming over missies veel grondiger geworden. Soms zelfs iets te grondig.