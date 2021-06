Kaag geeft medewerkers de schuld

Kaag reageert woensdagmiddag met frisse tegenzin op de geopenbaarde mails van het ministerie van Buitenlandse Zaken en D66, waaruit blijkt dat zij flink invloed hebben uitgeoefend op de makers van de documentaire ’Sigrid Kaag - Van Beiroet tot Binnenhof’.

De D66-leider draait in haar reactie om de hete brij heen en stelt de mails niet te hebben gelezen: „Daar moet u zelf een oordeel over vormen.” Het bijsturen op de inhoud is volgens Kaag niet haar idee geweest: „Dat is niet op mijn verzoek.” Waarom het dan toch is gebeurd, weet Kaag niet: „Ik heb niet gelezen wat ze allemaal doen.”

De lezing van Kaag roept vragen op. In een mail van D66 aan het ministerie van Buitenlandse Zaken staat : „En dan van onze kant nog een meer wezenlijk punt, waar Sigrid en wij na een nachtje slapen alleen maar meer van doordrongen zijn geraakt. Er moet echt iets in de documentaire over haar idealen....”

’Werkafspraken’

Volgens de demissionair minister van Buitenlandse Zaken is het ’heel normaal bij complexe documentaires’ dat er ’werkafspraken’ worden gemaakt. „Maar het eindoordeel is altijd aan de VPRO en de documentairemakers.”

Ze stelt de film zelf vooraf één keer te hebben gezien. „Ik was heel blij dat de documentaire voorbij was”, zegt Kaag, die de opnames gedurende drie jaar heel ’intrusief’ vond: „Ik wilde van die documentaire áf!”

Kaag stelt wel te zijn geschrokken van het feit dat ze zonder gordel in de auto zat: „Ik heb meteen een bedrag overgemaakt naar Veilig Verkeer Nederland. Dat was een slecht voorbeeld. Daar ben ik in de fout.”