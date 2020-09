Man (34) misbruikt minderjarig meisje via social media

De agent wil de lezer ’verdere details besparen’. „Maar het is schokkend en triest en ik werd misselijk en boos bij het lezen van deze zaak”, schrijft hij op Instagram in een waarschuwing aan ouders en jongeren.

Ten Brinke roept jongeren op terughoudend te zijn in het sturen van (naakt)foto’s naar anderen. Ouders dienen waakzaam te zijn. „Praat met je kids over social media gebruik! Weet jij wat ze doen online? Weet je met wie ze contact hebben? Of hoop en vertrouw je er slechts op dat het allemaal wel goed komt? Maak het bespreekbaar!”

Duistere intenties

De zaak rond de 34-jarige Zutphenaar ligt bij het Openbaar Ministerie. Een rechter zal zich over de zaak buigen. „Maar met het oplossen van deze zaak is het online nou niet direct veiliger geworden voor uw kind of voor jou als jongere. Er zijn nog genoeg personen met hele verkeerde bedoelingen op het web. Blijf alert”, besluit Ten Brinke.

