Bewusteloze man rijdt 25 km door met cruisecontrol en Lane Assist

Rond negen uur merken bestuurders op de E314 richting Leuven dat een bestuurder achterover ligt in zijn stoel, achter het stuur van een kleine grijze auto. De noodcentrale 101 in Hasselt heeft meteen alle politieploegen de weg op gestuurd om het voertuig te begeleiden en tot stilstand te brengen. Meerdere weggebruikers belden de politie over de stuurloze auto.

Het voertuig werd toen al in Houthalen en Heusden-Zolder gesignaleerd. Meerdere politieteams benaderden de zelfrijdende auto. De bestuurder lag bewusteloos achter het stuur.

Lane Assist

De Renault Clio reed volgens getuigen niet mooi rechtdoor en ook niet erg standvastig. Het voertuig ging wat van links naar rechts op de rijstrook. Mogelijk was dat het gevolg van de ‘Lane Assist’ waarmee de auto was uitgerust. Sensoren scannen dan de rijbaan. Dreigt het voertuig onbedoeld – zonder richting aan te geven – buiten de rijbaan te raken, dan stuurt Lane Assist zelf terug naar het midden. Het voertuig reed op een constante snelheid doordat de cruisecontrol was ingeschakeld.

Vangrail

In een poging om het voertuig wat af te remmen, ging een politievoertuig voor de auto rijden. De nieuwe technologie zou de wagen misschien kunnen afremmen. Ergens in de buurt van Halen moet de auto langs een vangrail zijn geschuurd. Mogelijk heeft een vangrail het voertuig uiteindelijk toch tot in de berm geleid.

Voor de bestuurder werd een ambulance opgeroepen. De 41-jarige man uit Hasselt was toen nog buiten bewustzijn. In het ziekenhuis zijn een alcohol- en drugstest afgenomen bij de bestuurder. De resultaten hiervan zijn niet bekend.