EU neemt beschuldiging GeenStijl en TPO terug

AMSTERDAM - De Europese Unie heeft de beschuldigingen aan het adres van GeenStijl en The Post Online over het verspreiden van nepnieuws ingetrokken. EUvsDisinfo.eu, een afdeling van de buitenlanddienst van de EU die zich bezighoudt met het bestrijden van nepnieuws over onder meer Oekraïne, heeft het GeenStijl-artikel en dat van TPO van de website gehaald.