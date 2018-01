’Hoop op tips door woede gemeenschap’

Bij Speeltuin Wittenburg, waar de schietpartij plaatsvond, zijn bloemen neergelegd. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Met dertig rechercheurs jaagt de Amsterdamse politie op het moordcommando dat vrijdag in buurtcentrum De Wittenburg een tiener doodde en twee bezoekers verwondde. De politie hoopt dat de woede over de aanslag zo groot is, dat mensen uit de gemeenschap gaan praten.