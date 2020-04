Advies: na succesvolle zaterdag, ook zondag nog thuisblijven

In natuurgebieden, stranden, de treinen en op straat was het zaterdag erg rustig. Op plekken waar het drukker was, hielden mensen meestal voldoende afstand. Volgens Staatsbosbeheer was het op de meeste plekken ’relatief rustig. De organisatie hoopt dat mensen er ook zondag vanaf zien om naar de gebieden toe te gaan. Dat geldt ook voor Natuurmonumenten. Dat het nu beheersbaar en rustig is in de natuurgebieden is vooral geen oproep daar alsnog naartoe te komen, zegt een woordvoerster. „Het is juist een oproep om thuis te blijven en de regels te volgen. We hopen zondag hetzelfde beeld te hebben en we hopen dat mensen vooral in hun eigen omgeving een rondje gaan lopen als ze toch naar buiten willen.”

Ook Justitieminister Ferd Grapperhaus toonde zich redelijk positief over de manier waarop velen zich aan de coronamaatregelen hielden. Hij zei dat na een bezoek zaterdag aan Amsterdam, waar hij meeging met de politie.

Een andere belangrijke reden om niet de natuur in te duiken, is het grote aantal teken. Door het warme lenteweer dat voor de komende dagen is voorspeld, wordt in grote delen van Nederland een „zeer hoge” activiteit van teken voorzien. Die kunnen de ziekte van Lyme overdragen.

