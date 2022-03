Kaag: ’Terug naar de tekentafel lijkt me niet de bedoeling’

„Ja, er is veel aan de hand en ja, er is ook een druk op het kabinet, maar ’terug naar de tekentafel', dan zou je denken dat je een totaal nieuwe tekening gaat produceren, en dat lijkt me niet de bedoeling”, zegt de bewindsvrouw woensdagavond tegen de NOS. In een interview met De Telegraaf woensdagochtend zei Hoekstra juist dat de oorlog in Oekraïne er waarschijnlijk toe leidt dat het kabinet ‘terug naar de tekentafel’ moet. Daarmee staan de twee bewindspersonen, die bij de vorming van de nieuwe regering van posten wisselden, tegenover elkaar.

Maandag nam de Tweede Kamer een breed gedragen motie aan, die oproept om meer geld in Defensie te steken, met de kanttekening dat het niet ten koste van andere ‘investeringen’ mag gaan. Daarmee wordt onder meer het klimaatfonds bedoeld, waarin in het kersverse regeerakkoord 35 miljard euro voor wordt vrijgemaakt. Kaag is naast minister ook de leider van D66, voor wie de klimaatgelden erg belangrijk zijn. „Gezien de situatie van het klimaat lijkt het me onverantwoord als je zou zeggen: we doen het één voor het ander.”

„Er is nu zoveel aan de hand,” zei Hoekstra tegen deze krant. „De wereld staat op z’n kop. Dat betekent dat het kabinet terug naar de tekentafel moet, om te kijken wat dit in de volle breedte voor het beleid betekent.”

Beton

Het coalitieakkoord is daarmee niet in beton gegoten, meent Hoekstra. „In het verleden hebben we vaker gezien dat een coalitieakkoord na een tijd verouderd is en dat je opnieuw moet onderhandelen over de afspraken. Het is voor Den Haag wellicht ongemakkelijk, maar geopolitiek houdt zich niet aan het Nederlandse coalitieakkoord. Ik vind dat je het belangrijkste het belangrijkste moet laten zijn. Wij hebben nu te maken met een potentiële waterscheiding in de Europese veiligheidssituatie. Ik denk dat we terug naar de tekentafel moeten. Dan moeten we de vraag beantwoorden: wat betekent het als we meer prioriteit geven aan defensie?”

Daarbij gaf hij wel aan ‘niet op de stoel van de minister van Financiën’ – collega Kaag – te willen gaan zitten.