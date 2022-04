Man rijdt drie keer met bestelbus op politiewagens in

OEGSTGEEST - Een man heeft in de nacht van woensdag op donderdag tot drie keer toe met een bestelbusje op politiewagens ingereden in Oegstgeest. De politie wilde rond 00.30 uur de man aanhouden op de Abtspoelweg, nadat zijn nummerbord werd herkend van een geweldincident nog geen uur eerder in Leiden. Daarop gaf de man, die onder invloed was, gas en reed in op de politie-auto.