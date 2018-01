Brandweerbus vol middeleeuwse wapens gestolen

De wagen lag vol middeleeuwse wapens en attributen, zoals een Normandisch zwaard, een Viking-bijl, een tomahawk, tingietmallen, middeleeuwse laarzen en een riddertent.

„De bus is vervangbaar als ik de loterij win”, schrijft de verdrietige Belksma op Facebook. Het gaat om allerlei giften en vondsten die zijn gedaan met de metaaldetector, die ook in de bus zat. „Alles is weg, ik heb niets meer.”

Ⓒ Franciska de Bruijne

Het gaat om een voormalige bus van de Duitse vrijwillige brandweer, waarmee Belksma alle historische evenementen en markten bezocht in de regio, weet Omroep West. Het was dus ook zijn enige vervoersmiddel. Voor de gouden tip over de dader(s) heeft Belksma een middeleeuwse verrassing ter waarde van 1000 euro.