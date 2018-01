Bekende Vlaamse verslaggever keert als vrouw terug op tv

De omroep laat weten dat Van Spilbeeck tijdens de transitie even van het scherm verdwijnt om daarna als vrouw terug te keren. De journalist, die voornamelijk verslag doet over buitenlandse kwesties, gaat voortaan door het leven als Bo.

„Mijn beslissing om van geslacht te veranderen, neem ik niet lichtzinnig. Al tientallen jaren leef ik met die dualiteit tussen mijn mannelijk lichaam en mijn vrouwelijke gevoelens”, liet de verslaggever weten. Van Spilbeeck is nog altijd samen met zijn vrouw. Het stel heeft twee kinderen. „Als eerste bekend gezicht dat in Vlaanderen zulke transitie doet, besef ik dat dit nieuws een schok kan zijn. Maar ik hoop dat ik een rol kan spelen in de maatschappelijke aanvaarding van transgenders.”

Lees hier zijn hele verklaring.

Dezelfde taken

Vanaf dinsdag werkt de verslaggever al in haar nieuwe genderrol, meldt VTM in een persbericht. „De hoofdredactie en collega’s van VTM Nieuws en heel Medialaan steunen Bo in haar beslissing. Bij VTM Nieuws zal zij als vrouw dezelfde taken als vroeger blijven uitoefenen.”

„Heel onze redactie steunt de transitie en zal Bo een warm welkom geven”, zegt hoofdredacteur Kris Hoflack.