Staphorster kerk grijpt in na ’ernstige ziektegevallen’: minder bezoekers welkom op zondag

Het overwegend christelijke dorp telt momenteel meer besmettingsgevallen dan de nabijgelegen stad Zwolle. De afgelopen dag telde Staphorst in verhouding het grootste aantal positieve tests in Nederland. De kerkenraad wil daarom ’meer afstand creëren tussen kerkgangers’, bevestigt ouderling Jan Talen dinsdagavond tegen De Telegraaf, na berichtgeving van regionale media. „De banken zullen niet allemaal meer gebruikt worden. Tussen twee rijen mensen laten we steeds een bank vrij. Een deel van de gemeente zal een uitnodiging krijgen voor de dienst.”

Over een specifiek maximumaantal kerkgangers wil hij zich niet uitspreken. De kerk - 2300 zitplaatsen groot - zat overigens de afgelopen tijd al niet helemaal vol. De Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst telt in totaal zo’n vijfduizend leden. De coronasituatie wordt voorlopig van week tot week bekeken.

„Het aantal besmettingen in onze gemeente loopt op, een aantal gemeenteleden is ernstig ziek. We willen niet dat het vanuit de kerk verder verspreid wordt. Dan is dit de verantwoordelijkheid die we moeten nemen. We willen heel voorzichtig zijn”, zegt Talen in de Stentor.

Het aantal nieuwe coronagevallen is landelijk gezien met bijna de helft gestegen. In de afgelopen zeven dagen zijn 17.832 positieve tests geregistreerd, tegen 12.016 in de week ervoor - een stijging van ruim 48 procent. De uitbraak staat nu op het hoogste niveau sinds eind augustus. „De verwachte najaarsstijging lijkt ingezet”, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eerder vandaag. Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, loopt ook verder op. Dat staat nu op 1,12.