Militairen gewond door ongeluk op vliegbasis

De vliegbasis in Volkel. Ⓒ ANP

VOLKEL - Twee militairen zijn maandagavond gewond geraakt door een ongeluk op vliegbasis Volkel. Volgens een woordvoerder van de marechaussee is er een aanrijding geweest en zijn de militairen met hun terreinauto in een greppel beland. Een van de inzittenden raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De andere inzittende werd op de basis behandeld aan lichte verwondingen.