Russische jet rakelings langs VS-toestel: anderhalve meter

Het toestel van de Amerikaanse marine was op een verkenningsvlucht en moest zijn missie door het incident voortijdig beëindigen. In juni en november vorig jaar kwam het volgens de Amerikaanse strijdkrachten tot soortgelijke niet door de VS uitgelokte incidenten boven de Zwarte Zee.

De afstand tussen beide toestellen bedroeg niet meer dan anderhalve meter, meldde CNN maandag, verwijzend naar het Pentagon (foto). Ⓒ AFP