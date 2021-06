Kroongetuige in zaak Holleeder van aardbodem verdwenen: ’Misschien is hem iets overkomen’

La S. sloot een deal met justitie in het grote liquidatieproces Passage. Hij verklaarde belastend over zichzelf en hielp onder meer de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006) op te lossen. Daarbij wees hij ook met de beschuldigende vinger naar Willem Holleeder. Die zou hij bij een ontmoeting de woorden ’Osdorp eerst’ hebben horen zeggen, waarmee Holleeder zou hebben verwezen naar de prioriteit die de liquidatie van de in Osdorp woonachtige Houtman op dat moment zou hebben gehad.

’Raadsel’

Een van de aanklagers zei maandag dat het „een raadsel” is waar La S. zich bevindt en dat het „volstrekt onbekend” is waarom het niet lukt contact te leggen. Van onwil is volgens het OM geen sprake. „De mogelijkheid is dat hem iets is overkomen zonder dat daar weet van is.” Het gerechtshof heeft het OM opdracht gegeven te blijven zoeken.

Advocaat Jan Peter van Schaik van Peter la S. bevestigde maandag dat zijn cliënt al enige tijd spoorloos en onvindbaar is, dat het niet past in het patroon en dat hij het „zorgwekkend” vindt. Ook hij staat voor „een raadsel”, zegt hij.

Endstra en Mieremet

Het hof stelde de zaak aan de orde toen het maandag de situatie besprak rond de getuigen die nog moeten worden gehoord. De uren daarvoor analyseerde de verdediging van Holleeder de gang van zaken in de aanloop naar de liquidatie van vastgoedbaas Willem Endstra in mei 2004, een van de moorden waarvoor de rechtbank Holleeder (63) in 2019 levenslang oplegde.

In een analyse van bijna drie uur schetste advocaat Desiree de Jonge aan de hand van een tijdlijn de verhouding tussen met name Endstra en John Mieremet, een van de criminelen die miljoenen bij de vastgoedman had belegd. Endstra zegde hem keer op keer toe hem delen van zijn vermogen terug te betalen, maar kwam slechts gedeeltelijk over de brug. Volgens De Jonge wijst vrijwel alles in de richting van Mieremet als opdrachtgever.

Het OM reageert woensdag. Dan wil het hof ook de criminele organisatie bespreken waarvan Holleeder deel zou hebben uitgemaakt.