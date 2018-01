Duizenden kinderen zien ander gezicht voor de klas

Veel kinderen krijgen les van een onbevoegde leerkracht, een gepensioneerde juf of meester, de directeur of de intern begeleider. Ⓒ ANP

Haarlem - Ruim 3400 basisschoolkinderen in ons land hebben maandag les gekregen van een onbevoegde leerkracht, een gepensioneerde juf of meester, de directeur of de intern begeleider. Daarnaast zijn zeker 320 jongens en meisjes naar huis gestuurd omdat er geen juf of meester is.