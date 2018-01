Insiya’s lange weg naar huis

Kan Nadia dan eindelijk haar dochtertje weer in de armen sluiten? Ⓒ Amaury Miller

Al anderhalf jaar knokt de Amsterdamse moeder Nadia Rashid voor de terugkeer van haar naar India ontvoerde dochtertje Insiya. De vader van het meisje kidnapte de peuter met veel geweld en houdt haar sindsdien weg van haar familie in Nederland. Gisteren was er een doorbraak in de zaak. Een familierechtbank in India is duidelijk: Insiya moet op uiterlijk 27 maart terug naar Nederland.