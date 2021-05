Máxima zelfverzekerd in interview ter gelegenheid van 50e verjaardag

Ze zocht naar woorden als het ging om haar gevoelens en dan bleek dat haar Nederlands niet perfect is. Haar stem werd opgewonden en snel toen het ging over het Oranje Fonds en haar werk voor de VN. Opeens werd duidelijk van wie prinses Amalia haar zangerige manier van spreken heeft.

De koningin sprak over haar eerste dagen in Nederland, over de relatie met koning Willem-Alexander en over haar huwelijksinzegening in de Nieuwe Kerk: ,,Niet alleen de stoel van mijn vader was leeg, ook die van mijn moeder. Weet u, het leven is tegenstrijdig en we krijgen niet allemaal wat we willen.”

Eén traan

Over de huwelijkstraan onthulde ze dat het geen weemoed was, afscheid van haar oude leven: ,,Het was de muziek! Ik huil heel snel van muziek! Tijdens de repetitie heb ik alleen maar gehuild. Ik was heel blij dat ik alleen maar één traan had gelaten.”

In een goudkleurige blouse ontving de koningin interviewer Matthijs van Nieuwkerk, die over de rode loper de trappen op was geklommen van het 17e-eeuwse Huis ten Bosch. ,,Vijftig geworden. Niet niks”, overwoog ze in de hal van het paleis. Ze was alledaagser en veel meer benaderbaar dan ze op glamourfoto’s overkomt.

Uitvoerig reageerde ze op de vragen naar haar overleden zus Inès. ,,Zij had een persoonlijkheidsstoornis”, ging zij haar gevoelens verstandelijk uit de weg, om meteen een pleidooi te houden voor meer preventie voor jongeren met psychische problemen. Máxima zong bij haar zusjes uitvaart Knocking on heavens door van Bob Dylan. ,,We zongen veel met elkaar.” Tranen vloeiden bij de beelden van haar eerste werkbezoek na de zelfmoord van haar zus. De koningin leek het niet te onderdrukken. Bij meer gelegenheden liet ze in tranen zonder schroom vloeien en ook nu toonde ze schijnbaar gemakkelijk haar emoties. Geroutineerd depte ze een traan uit de make-up rond haar oog, waarna ze meteen met helder stem verder sprak.

Wat zou ze gedaan hebben, als ze de Nederlandse prins niet was tegengekomen? ,,Ik wilde de wereld beter maken. Banen ontwikkelen in al die landen. Dat ging heel langzaam. Zo ben ik in aanraking gekomen met microfinanciering. Misschien was ik anders ondernemer geweest.”

Hoewel koningin Máxima oprecht overkomt, wekt ze ook de indruk zeer op haar hoede te zijn om geen verkeerde indruk te wekken. Tijdens het interview noteerde ze snel iets, terwijl er beelden werden vertoond van haar VN-reizen waarop ze presidenten, staatshoofden, ministers en stamhoofden ontmoet. ,,Wat schrijft u nu op?”, vraagt Matthijs. Ze reageerde: ,,Gewone mensen. Ik ontmoet dat ook de gewone mensen, voor wie we het doen.”

Als het over haar kinderen gaat glinsteren haar ogen. „Ze is nog steeds mijn baby”, zegt ze tegen Matthijs als hij ingaat op het feit dat haar oudste dochter de toekomstige koningin van Nederland is. Naast haar werkzaamheden als koningin is haar gezin heel belangrijk.

Sterke dames

Over de opvoeding van haar drie dochters is ze duidelijk: „We moeten ze ruimte geven om sterke dames te worden, maar tegelijk ook een bepaalde veiligheid om de fouten niet onomkeerbaar te laten zijn. Het is ongelooflijk om te zien dat drie dochters, die binnen 3,5 jaar zijn geboren, toch zo anders zijn.”

Het gesprek wordt afgesloten met de vraag wat koning Willem-Alexander voor haar betekent: „Hij is mijn anker. Hij houdt mij scherp en duwt me in de goede richting om echt mijn werk te doen. Ook is hij een hele goede vader met veel humor.”