Opiniepeilster aangehouden in Oostenrijks mediaschandaal

Als gevolg van het schandaal stapte de Oostenrijkse ÖVP-bondskanselier Sebastian Kurz in het weekend op. Ⓒ ANP/HH

WENEN - Een Oostenrijkse opiniepeilster is aangehouden in het onderzoek naar mogelijk vervalste peilingen en corrupte praktijken ten gunste van een politieke partij. Als gevolg van het schandaal stapte de Oostenrijkse ÖVP-bondskanselier Sebastian Kurz in het weekend op.