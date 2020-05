Shannon (22) deelt selfie maar ziet gênant moment vriendje over hoofd

Precies een half uur duurde het voor Shannon Butt (22) uit Gloucestershire haar foto (hieronder te zien) offline haalde. Ze schaamde zich: volgers hadden haar erop gewezen dat in een spiegel op de achtergrond te zien is hoe haar man zijn achterwerk afveegt na een grote boodschap.

„Ik was bij hem toen ik het besefte”, zegt Shannon in buitenlandse media. „En we begonnen meteen te huilen van het lachen. Ik heb hem verwijderd. Maar daarna meldde ik het in een chat met vrienden en zij hebben me overtuigd om hem toch weer online te zetten.”

Binnen een dag had de vrouw meer dan 70.000 ’likes’ vergaard met de foto, wat er inmiddels honderdduizenden zijn. Veel wereldwijde nieuwsmedia, van de Verenigde Staten tot Australië, besteden er aandacht aan.