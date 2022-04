Lid jihadistische ’Beatles’ in VS veroordeeld tot levenslang

De in Londen geboren Kotey bekende in september schuld aan onder meer de dood van vier ontvoerde Amerikanen in Syrië. Samen met de 33-jarige El Shafee Elsheikh, ook een Beatles-lid, werd hij in 2018 in het noorden van Syrië door Koerdische milities opgepakt. Beiden zijn daarna overgedragen aan Amerikaanse troepen in Irak.

Elsheikh is eerder deze maand door een jury schuldig bevonden aan onder meer dodelijke gijzeling en samenzwering tot moord. Hij krijgt vermoedelijk in september zijn straf te horen.

De moeder van de in 2014 vermoorde hulpverlener Peter Kassig zei tegen Kotey dat ze hem niet zal haten. „Het zou verdriet, pijn en wrok te veel de overhand in mij geven.”

„Jullie hebben goede en onschuldige mensen ontvoerd, gemarteld en zelfs geholpen bij het vermoorden van hen en nu moeten jullie daarmee leven voor de rest van jullie leven”, zei een dochter van de Britse hulpverlener David Haines, die eveneens is onthoofd door een van de Beatles.

De Beatles van IS zouden tussen 2012 en 2015 zeker 27 mensen uit vijftien landen in Syrië hebben ontvoerd. Sommigen werden na betaling van losgeld vrijgelaten. Anderen werden vrijwel dagelijks lichamelijk en/of psychisch gemarteld en sommigen werden vervolgens op gruwelijke wijze vermoord, bijvoorbeeld door onthoofding. Beelden daarvan gebruikte IS voor propagandadoeleinden.

De bendeleider Mohamed Emwazi, bijnaamd Jihadi John, is bij een Amerikaanse luchtaanval eind 2015 gedood. Het vierde bendelid, Aine Davis of Jihadi Paul, zit gevangen in Turkije wegens terrorisme. De vier werden de Beatles genoemd vanwege hun Britse accent.