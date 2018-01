Nieuwe huizen aan de stadsrand

Utrecht - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) roept lokale bestuurders op om bouwen aan de stadsgrenzen toe te staan. We hebben de ruimte in ’het groen’ nodig. Er is nu al een woningtekort. De D66-bewindsvrouw doet niet alleen een oproep, ze geeft de markt ook wat: soepelere bouwregels.