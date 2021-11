Lichamen Antwerpen geïdentificeerd als vermist Nederlands koppel

Bekijk ook: Twee lichamen gevonden in Antwerps water bij zoekactie naar vermist Nederlands koppel

Donderdagmorgen begonnen de Antwerpse politie, de Cel Vermiste Personen en de Civiele Bescherming met een zoektocht naar het vermiste stel. Omdat er voldoende aanwijzingen waren waar gezocht moest worden werd de auto relatief snel gevonden in het water van het Lobroekdok.

De familie had dinsdag alarm geslagen nadat het stel uit Curaçao maandagavond niet was thuisgekomen. Ignacio had zijn vrouw opgehaald in Sint-Job-in-’t-Goor van haar werk, aldus dochter Beverly (29). Wat er daarna gebeurd is, blijft voorlopig onduidelijk. Het paar reed niet naar huis, maar werd maandagavond voor het laatst gezien op de Slachthuislaan in Antwerpen-Noord. „Bij een doe-het-zelfzaak waar mijn ouders wel eens kwamen, vond men de kapotte gsm van mijn moeder terug”, zei Beverly.

De politie nam de „onrustbarende” verdwijning zeer serieus en begon een zoekactie. De auto werd op zijn kop in het Lobroekdok gevonden.

Uit de latere vaststellingen bleek dat het inderdaad om het vermiste koppel uit Curaçao ging. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak.