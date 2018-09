Hillary Clinton blijft slechte verliezer

Niets zo pijnlijk als een slechte verliezer. Dat had Hillary Clinton moeten weten toen ze tijdens de Grammy Awards, een show voor de muziekindustrie, in een video-opname voorlas uit het boek ‘Fire and Fury’ waarin president Donald Trump belachelijk werd gemaakt.

Het leverde haar voor een zaal vol politiek correcte artiesten uiteraard applaus op, maar eigenlijk was het zielig.

Clinton bewees maar weer eens dat ze geen haar beter is dan de man die vandaag wél de State of the Union mag houden en die er maar niet overheen komt dat hij weliswaar in het Witte Huis zetelt, maar dat Clinton de ‘popular vote’ won.

Het geeft ook weer eens aan dat er wel zeker wat waarheid steekt in de verder overdreven aanvallen van Trump op de partijdige liberale media, als je zijn eigen huiszender Fox News niet meerekent.

Dat Clinton nog steeds niet begrepen heeft dat ze haar verlies vooral aan zichzelf te danken heeft bleek al uit haar boek What Happened, waarin ze verklaart dat seksisme en de media schuldig waren aan haar verlies.

Dat ze zelfs verder van de massa stond dan een vastgoedmiljonair kwam niet bij haar op.

Na haar verlies verdween Clinton een paar dagen uit de spotlights om te wandelen in de bossen, maar de Clintons kunnen de aandacht niet lang missen. Ze hebben zo lang de politiek en de Democratische Partij beheerst dat ze nauwelijks anders kunnen. Nu wil Hillary weer jonge vrouwen opleiden die het wél tot president kunnen schoppen.

Mogelijk zijn er ook andere redenen.

Het e-mail schandaal waarbij Hillary een huis-tuin-en-keuken server gebruikte om stukken door te zenden, de verdenking dat Hillary achter de berichten over het plasincident van Trump in Moskou stak en de beschuldiging dat de Clinton Foundation voor hun goede doelen geld heeft aangenomen van minder koosjere landen, hangen nog steeds boven de Clintons.

De machtsbasis intact houden is dan zeker belangrijk.

Frank van Vliet